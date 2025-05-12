TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan - Son Dakika
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Otomobil

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW'nin karıştığı kazada BMW'nin ön kaputu ağır hasar alırken, TOGG'da sadece küçük çaplı hasar oluştu. Sosyal medyada kullanıcılar, ''TOGG'un yine olayla hiç alakası yok gibi duruyor'' yorumlarıyla yerli otomobilin sağlamlığına vurgu yaptı.

12.05.2025 13:50
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile BMW marka bir aracın karıştığı trafik kazası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yaşanan çarpışmada BMW'nin ön kaputunda ciddi hasar meydana gelirken, TOGG'un ise yalnızca küçük çaplı yüzeysel bir hasar aldığı görüldü.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kaza sonrası paylaşılan fotoğraflar, kullanıcılar arasında esprili yorumların yapılmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar, "Çoğunlukla arkadan vuruyorlar TOGG'a, bu bir tesadüf olabilir mi?" ifadeleriyle dikkat çekerken, bir diğer yorumda ise, "TOGG'un yine olayla hiç alakası yok gibi bir duruşu var" denilerek aracın sağlamlığına mizahi göndermeler yapıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER SENARYOLAR YAŞANMIŞTI

TOGG'un bir önceki benzer kazalarda da sağlam kalması, aracın dayanıklılığına yönelik olumlu algıyı pekiştirirken, kullanıcılar yerli otomobilin güvenlik performansını bir kez daha takdir etti.

İşte kaza yerinden fotoğraflar;

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

Teknoloji, Otomobil, Gündem, TOGG, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Otomobil TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • mehmet akbaş:
    her ne olursa olsun arkadan vurmuş vuran hasar alır vurulan ufak tefek yırtar.toog ile alakası yoktur konunun 193 72 Yanıtla
  • Ercan Aydın:
    yaglamak ile ne alakası var. akp Li değilim ve bu otomobil akp nin değil milletimizin bizim.. övecek tabii ki!! 186 50 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    ne yerlisi ? fabrikası nerde? fabrikada çalışan bir kişi var mı ? Arabanın tüm parçaları yabancı sadece alanlar Türk malı 63 144 Yanıtla
  • R C G:
    fizik kurallarina gore suv arabaya arkadas peygamberin arabasi da carpsa yamulur. 102 90 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    Ensar denen Zibidi Fabrika yok derken nerenden Uyduruyor sun bunu Ben Fabrikada Çalışıyorum Ne olacak şimdi Utanacak mısın Yalan ve İftira attığın için. 106 46 Yanıtla
  • kurt ensar:
    yerli değil bu togg yaa fabrikada yok :)) 52 77 Yanıtla
  • Fatih Pehli:
    Tank alma togg al; almayan düşünsün ;) 55 29 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    yorumlara bakınca zoruna gidenler var olarak görünüyor....bu tür yorumları bu arabaya hiç binmemiş ve sürmemiş olanları yapmış olduğunu düşünürsek, maksadın bok atmak olduğunu anlarız...inanın tecrübe ile sabittir, bok atan çok arkadaşım oldu ama arsbaya binince yaptıkları yorumlars pişman oldular. 66 17 Yanıtla
  • Halis demir:
    içimizdeki yabancılar gibi bmv dağılmış. 57 11 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    haala fabrikası yok diyen embesiller var.onlar tofaş ı ,Toros u yerli sanıyor.öyle uyuttular bunları çünkü ,haala uyuyorlar 48 7 Yanıtla
  • Ali Candan:
    At gözlüklerini, çıkar birde soy ağacı na sen tekrar bak, bu kafayla ancak meyhaneye, anıtkabşre gidersiniz 19 21 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ulan ne cahil herifsiniz ya ,Arkadan gelen araç fren yaptığı için burun aşağı çöker ,o nedenle Arkadan vuran çok hasar alın Ha Togg sağlam diyorsanız bizim ürettiğimiz bir ürünün sağlam olması imkansız. 10 27 Yanıtla
  • Erdal küpeli:
    arabaların önleriyle arkaları arasında dağlar kadar fark var. 34 2 Yanıtla
  • ŞEYHMUS GÜNDÜZ:
    Hemen hemen tüm arabaların arka tamponun iç kısmına doğru muhafaza demiri yer alır ve arkadan çarpan araç ciddi hasar alır. Çok zor değil. Toog bir güvenlik testi gerçekleştirsin de herkes görsün. Kendine güvenen firmalar (volvo gibi) güvenlik testlerini bağımsız firmalara yaprıp videosunu yayınlıyorlar 22 9 Yanıtla
  • stanciu george:
    o bu su hıc onemlı degıl bu tur haberler haınlerle ıle mıllılerın ayrımını yapıyor partıcılık degıl bu konular 22 5 Yanıtla
  • Erol:
    Togun herhangi bir çarpışma testi videosu gören varmı.acaba kaç yıldız aldı çatpışm atestlerinden.çok bildiğğni sanan ukelalar bizim gibi cahllere bu videonun linklerini arsalarda cahillikten kurtulsak 9 6 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    GEÇEN MERSEDES BU SEFER BMW YALAN YAHU YALAN TOGG AHAM ŞAHAM BİR ŞEY DEĞİL . 4 9 Yanıtla
  • astragan:
    Dün mersedes bugün bmw. Togg'a bak hizaya gel. Bu daha ilk adım; gelecekte daha iyisi gelecek inşallah ;) 8 1 Yanıtla
  • 2495azizz:
    At gözlüğü takanlar var.fb.yı görmek istemiyorlar. 5 1 Yanıtla
  • turan horozoglu:
    ARAÇLARDA SAĞLAMLIK ARIYORSANIZ BOR MADENI ELEMENTLISINI TERCIH EDECEKSINIZ,AMA BU MATERYALLI ARAÇLAR ÇOK PAHALI OLUR, 4 0 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Bir böyle daha paylaşılsın Toog için böyle bir kaza daha kimse almaz o araba arkadan çarpsa önden çıkardı herhalde sürücü de pert olurdu Allah korumuş 0 1 Yanıtla
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