Icardi çıldıracak! Galatasaray\'dan Wanda Nara\'ya sürpriz

Süper Lig devi Galatasaray, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'ya Anneler Günü'nde çiçek göndererek sürpriz yaptı. Sarı-kırmızılılar, yolladıkları çiçeğe, "Kapımız size her zaman açıktır" notunu da düştü.

"KAPIMIZ SİZE HER ZAMAN AÇIKTIR"

Sarı - kırmızılı kulüp, Arjantinli futbolcunun boşandığı ve çocuklarının velayeti nedeniyle davalık olduğu eski eşine, üzerinde İspanyolca anlamlı bir mesajın yer aldığı çiçek gönderdi. Galatasaray, futbolcusu Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara'ya Anneler Günü'nde gönderdiği çiçeğe; "Kapımız size her zaman açıktır" ifadesini ekledi.

Galatasaray'ın, Wanda Nara'ya yolladığı mesajda şu ifadeler yer aldı: Kulübümüze yapmış olduğunuz değerli katkıların farkındayız. Galatasaray Spor Kulübü için göstermiş olduğunuz özveri, emek ve bağlılığı biliyoruz. Beş evladınızın sizinle gurur duyduğuna eminiz; bizler de aynı duyguları paylaşıyoruz. Her zaman yanımızda hissettirdiğiniz uğurunuzla, yokluğunuzda dahi varlığınızı sahada hissettik ve hissetmeye devam ediyoruz. Bugün ve daima, göstermiş olduğunuz üstün gayret için sizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Galatasaray camiası, bu renklere kattığınız değeri daima hatırlayacaktır. Kapımız size her zaman açıktır.Wanda Nara ile Mauro Icardi, 21 Mart'ta Milano'da görülen davayla resmen boşanmıştı.