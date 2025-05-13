İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ise megakentte büyük korku yaratmıştı. Büyük depremin artçıları sürerken bugün İstanbul Büyükçekmece açıklarından korkutan bir haber daha geldi.

AFAD SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

20 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLUŞTU

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.