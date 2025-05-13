Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ise megakentte büyük korku yaratmıştı. Büyük depremin artçıları sürerken bugün İstanbul Büyükçekmece açıklarından korkutan bir haber daha geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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