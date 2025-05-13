PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak - Son Dakika
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Politika

PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak

PKK\'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak

PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararı aldığı süreçte gözler ikinci aşamada. Türkiye, silahların teslimi için Süleymaniye ve Erbil'de iki ayrı komisyon kuracak ve MİT tarafından takip edilecek. Örgütün üst yönetimi 3. ülkelerde kalabilecek, ama toplu olarak bir ülkede kalmalarına izin verilmeyecek. Örgütün Suriye kolu olan YPG'nin silah bırakma süreci ise Şam yönetimi ile yürütülecek.

13.05.2025 08:11
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PKK'nın kendisini feshettiğini açıkladığı tarihi kararının ardından gözler sonraki sürece çevrildi. PKK'lı teröristler silahlarını nasıl ve nereye bırakacak, silah bırakan teröristler ne yapacak, örgütün üst yönetimi nereye gidecek. Terörsüz Türkiye sürecinde artık ikinci aşamaya geçilirken bu dönemin en önemli ayağını oluşturan ve üç aylık bir süreyi alması beklenen silahların teslimi ile ilgili takvim işlemeye başlayacak.

İKİ AYRI KENTTE KOMİSYON KURULACAK

Haziran ayında Türkiye içinde, Irak'ta ve Suriye'de bunun için bir mekanizma oluşturulacak. Silahların teslimi için Süleymaniye ve Erbil'de iki ayrı komisyon kurulacak. Bu komisyonlarda Irak Merkezî Hükûmeti, Kuzey Irak Yönetimi ve MİT'ten görevliler ortak görev yapacak. Silah bırakma süreci MİT tarafından 7/24 takip edilecek. Özellikle, fesih ve silah bırakma sürecinin 'göstermelik' olup olmadığı farklı kanallardan gözlemlenecek, raporlanacak.

TEPE KADRO IRAK VE SURİYE'DE KALAMAYACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sayıları 250 civarında olan örgütün yönetici kadrosunun ise Irak veya Suriye'de kalmasına izin verilmeyecek. Bu durumdakiler üçüncü ülkelere gidebilecek, ancak toplu olarak bir ülkede kalmaları mümkün olmayacak. Silahların toplanması, imhası ve örgüt mensuplarının ne olacağına yönelik süreçler yürütülürken, başka bir ülkenin garantörlüğü gibi formül de gündemde olmayacak. Türkiye, bu süreci Irak ve Suriye ile yürütecek.

YPG DE SİLAH BIRAKACAK

Örgütün Suriye kolu olan YPG konusundaki süreç ise Şam yönetimi ile götürülecek. Türkiye ve Şam yönetimi başından beri, Suriyeli olmayan YPG'lilerin sınır dışına çıkarılması, diğerlerinin Şam yönetimine entegre edilmesi ve legal bir şekilde partileşmesini savunuyor. Bunun dışında hiçbir şekilde Suriye'nin kuzeyinde özerk bir yapıya veya ayrı silahlı bir yapıya kesinlikle izin verilmeyecek.

TÜRKİYE BÖLGEDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Ayrıca hem Irak'ta hem de Suriye tarafında, yeni sürece itiraz edenlerin örgütten ayrılarak farklı bir yeni silahlı yapılanmaya gitme ihtimaline karşı, Türkiye uzun bir süre bölgede kalmaya devam edecek. AK Parti kaynakları, süreçle ilgili gözlem sürecinin uzun zaman alacağını ifade ederken "Bu aşamadan sonra artık önemli olan bu kararların sahada nasıl uygulanacağıdır. PKK'nın silah bıraktıktan sonraki sürecin ilerlemesi zaman alacaktır. Bir anda sonuç alınması beklenmemeli" dedi.

YENİ ADIMLAR ATILACAK

Öte yandan, MİT'in sahadaki gözlemlerine göre Türkiye'de de demokratikleşme konusunda aşamalı olarak bazı yeni adımların atılması gündeme gelecek. Ancak, bu adımlar atılırken Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden taviz verilmeyecek.

"PKK'NIN TESLİM ETTİĞİ SİLAHLARIN HEPSİNİ TÜRKİYE ALACAK"

Öte yandan terör örgütü PKK'nın teslim edeceği silahlara ilişkin olarak TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "PKK'nın teslim ettiği silahların hepsini Türkiye alacak. Silahlar üzerinde inceleme yapılacak. Türkiye'de kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak. Silah bırakma yaz ayları boyunca sürecektir." ifadelerini kullandı.

Süleymaniye, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Erbil, Dünya, Irak, Şam, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kasım Ömeroğlu:
    Allah senden razı olsun sayın cumhurbaşkanım 48 69 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    ypg silah birakmiyor ki hukumet ortagi olup ozerklik alma yolunda ilerleniyor. rusyada yasayan biri olarak tuek medyasinda hic bir sey gosterilmiyor . 50 15 Yanıtla
  • kenan sar:
    karşılığında ne isteyecekler peki. güneydoğu mu 29 8 Yanıtla
  • Şafak Kıdıl:
    Bir ara bir İçişleri bakanı vardı 50 60 tane kaldı bunlardan diyordu nasıl oluyor 250 den fazla sadece yönetici oluyor 4000 kişi suça bulaşmamış denip affedilecek diyor AKP ye oy verip bu bakanı alkışlayan bir güruh vardı ne diyorlar bu yalanlara. Seçimde de Kılıçdaroğlu na yumruk atmıştı bir tanesi HDP ile iş tutuyor diye 23 11 Yanıtla
  • 6490203:
    AŞ’ler ve polisin silah taşımasına gerek yok bence artık onlarda bıraksın silahlarını silahsız Türkiye yaşasınn 14 11 Yanıtla
  • HAKAN GENCER:
    bölünmeye hazır olun yazık 1 6 Yanıtla
  • zafer koc:
    Bundan sonraki aşamada da özerk bir kürt devletinin garantisi verildi galiba. Boyutu ve sınırları ne olacak bunu da zamanla göreceğiz. 3 2 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Muhalefetin durumu ne olacak. Sürece saldırıyor. İçler acısı. Yine çağın gerisinde. Bu kafa değişmez. Bu kafa jakoben elitist kafa asla iflah olmaz. Bu sözde muhalefet için vatandaş göbeğini kaşıyan adamdır. 3 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Bu tiplerde siz barış ışığı görüyor musunuz 1 0 Yanıtla
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