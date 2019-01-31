Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Otobüs Devrildi: 2 Ölü 21 Yaralı

İstanbul'da Otobüs Devrildi: 2 Ölü 21 Yaralı

46 dakika önce

İstanbul'da otobüs devrildi: 2 ölü 21 yaralıİSTANBUL - İstanbul Göktürk mevkiinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

İstanbul'da otobüs devrildi: 2 ölü 21 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Göktürk mevkiinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.
Olay, 00.00 saatlerinde, Hasdal- Kemerburgaz yolu Göktürk Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 18: 30'da Edirne- Antalya seferini yapmak üzere yolan çıkan özel bir firmaya ait otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Otobüsün devrilmesi sonucu, yolcular otobüs içerisinde mahsur kaldı. Durum hemen 112, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, otobüs içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlattı.
2 ölü, 3'ü ağır 21 yaralı
Olay yerine gelen ekipler devrilen otobüs içerisindeki vatandaşlara olay yerinde ilk müdahalesinin yaptıktan sonra çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Burada ambulans içerisinde 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 21 yolcu içerisinden de 3'ünün durumun ağır olduğu öğrenildi.
Yerde köpek yatıyordu
Olay yerinde yerde yatan bir köpek ise dikkat çekti. Şoförün köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak otobüsün devrildiği ise iddialar arasında.
Öte yandan olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, otobüsü inceledikten sonra otobüs olay yerinden vinç yardımı ile kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:49 Kaynak: İHA

Göktürk, İstanbul, 3. Sayfa
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