İstanbul'da Otobüs ve Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
3-sayfa

İstanbul'da Otobüs ve Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

09.01.2026 23:12
İstanbul Arnavutköy'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İstanbul Arnavutköy'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.20 sıralarında Arnavutköy Sultan Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan yolcu otobüsü ile aynı istikamete giden bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi ve otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Kaza sonrası otobüsteki yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapatılan yolda trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

23:58
