Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı!
Yerel

Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı!

Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı!
07.12.2025 15:43  Güncelleme: 17:45
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı!
İstanbul'da etkili olan sağanak, toplu taşımayı da vurdu. İki ayrı otobüste tavanlardan akan sular, yolculara zor anlar yaşattı. Bir kadın yolcunun ıslanmamak için otobüs içinde şemsiye açması ise sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

İstanbul'da gün boyunca etkili olan sağanak yağış, trafikte olduğu gibi toplu taşımada da aksamalara neden oldu. Yağmurun etkisiyle bazı İETT otobüslerinin tavanlarından içeriye su sızdı, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

98AB Halkalı–Bakırköy hattında seyreden bir otobüste tavanın çeşitli noktalarından su akmaya başlayınca yolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Oturduğu yerde ıslanmamak için şemsiye açan bir kadın yolcu, seferin kalan kısmını bu şekilde tamamladı. O anlar başka yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Benzer bir durum Arnavutköy'de de yaşandı. 36AY Arnavutköy–Yenibosna hattında seyreden otobüsün tavanından da adeta yağmur gibi su aktığı görüldü. Yolcular, su sızıntısı nedeniyle zor anlar yaşarken görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı! - Son Dakika

  Ayhan Murat Ayhan Murat:
    ya bir şey demek istemiyorum chp nin paralı trolleri saldırır
  mustafa sagdic mustafa sagdic:
    akp döneminde hiç olmazdı boyleseyler. Allah Allah nasıl olmuş. son dakika da akp yalakası çıktı. kardeşim daha 2 sene önce depremde yüz binleri kaybettik o zaman da akp vardı iktidarda. o zman niye iktidarı suclamadiniz. İstanbul'da selde adam öldü rahmetli Kadir Topbaş döneminde onzaman niye anirmiyirdunjz
  123612e6 123612e6:
    Hergün yağmur yağsın da siz bu şekilde yapın. Kuraklık tehlikesi. Şükür edin
  78908900 78908900:
    Yazın otobüs itekle ,kışın otobüs içinde şemsiye aç..İBB nin eski şeysi silivride keyf çatsın.
  2nc6q79p2r 2nc6q79p2r:
    bunun partiyle şunla bunla alakası yok tamamen kansız işini iyi yapamayan aracın tavanında işlem yapıp işini ciddiye almayan soysuz bir belediye çalışanı
SON DAKİKA: Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı! - Son Dakika
