Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı!

İstanbul'da gün boyunca etkili olan sağanak yağış, trafikte olduğu gibi toplu taşımada da aksamalara neden oldu. Yağmurun etkisiyle bazı İETT otobüslerinin tavanlarından içeriye su sızdı, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

98AB Halkalı–Bakırköy hattında seyreden bir otobüste tavanın çeşitli noktalarından su akmaya başlayınca yolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Oturduğu yerde ıslanmamak için şemsiye açan bir kadın yolcu, seferin kalan kısmını bu şekilde tamamladı. O anlar başka yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Benzer bir durum Arnavutköy'de de yaşandı. 36AY Arnavutköy–Yenibosna hattında seyreden otobüsün tavanından da adeta yağmur gibi su aktığı görüldü. Yolcular, su sızıntısı nedeniyle zor anlar yaşarken görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.