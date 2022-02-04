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Otomobiliyle doğal gaz servis kutusuna çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika

Otomobiliyle doğal gaz servis kutusuna çarpan sürücü yaralandı

04.02.2022 09:39

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde iş yerinin önündeki doğal gaz servis kutusuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde iş yerinin önündeki doğal gaz servis kutusuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gürsel Mahallesi Şevket Paşa Caddesi'nde yabancı uyruklu K.G'nin kullandığı otomobil, refüje çıkarak iş yerinin önündeki doğal gaz servis kutusuna çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doğal gaz servis kutusunda oluşan hasar nedeniyle sızıntı meydana geldi.

İGDAŞ ekiplerinin doğal gaz hattına müdahalesinin ardından otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan aracın doğal gaz servis kutusuna çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otomobiliyle doğal gaz servis kutusuna çarpan sürücü yaralandı
Otomobiliyle doğal gaz servis kutusuna çarpan sürücü yaralandı
Otomobiliyle doğal gaz servis kutusuna çarpan sürücü yaralandı

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Kağıthane, Otomobil, İstanbul, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobiliyle doğal gaz servis kutusuna çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiliyle doğal gaz servis kutusuna çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika
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