İstanbul'da Ramazan Öncesi Fiyat Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İstanbul'da Ramazan Öncesi Fiyat Denetimleri

26.01.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da ramazan öncesi gıda fiyatları denetleniyor, fahiş fiyatlara sert cezalar uygulanacak.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde kent genelinde fiyat incelemeleri yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde marketlere yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kent genelindeki incelemelerini artırdı.

Kentte 32 ilçede, yaklaşık 38 ekiple denetimler sürerken perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları ile meyve sebze hallerine yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

Denetimler kapsamında bakliyat, salça, yağ, süt ürünleri ve kuru yemiş gibi temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin fiyat etiketleri incelendi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak yıl boyunca denetimlere devam ettiklerini söyledi.

Özel dönemlerde belirli sektörlere yönelik denetimlerin artırıldığını belirten Menteşe,

"Mübarek ramazan ayı öncesi perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları, gıda halleri, sebze meyve halleri olmak üzere tüm alanda Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Buradaki temel amaç vatandaşlarımızın menfaatlerini, ekonomik çıkarlarını korumak. Bu doğrultuda vatandaşlarımızı yanıltıcı uygulamaları, özellikle fiyat etiketi ve fahiş fiyat yönünden ürünleri inceliyoruz. Fiyat etiketlerinde yönetmelik doğrultusunda bulunması gereken belli başlı özellikler var, bunları kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İdari işlemlerimizi en üst rakamdan değerlendireceğiz"

Menteşe, fiyat etiketinde tespit edilen aykırılıklar için her bir ürün başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulandığını hatırlatarak, özellikle fahiş fiyat tespit edilen ürünler için 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Denetimi yapılan marketin kasım ve aralık aylarına ait fiyatlarının da kayıtlı olduğunu belirten Menteşe, şunları kaydetti:

"Şu an fiyatları alıyoruz. Burada makul olmayan durumlar tespit edersek bu işlemleri uyguluyoruz. Özellikle kampanyalı satış dediğimiz reklam yolu gibi satış metotları üzerinden vatandaşlarımızın aldatılmasına yönelik tespitler yaparsak, bunlara da 99 bin 339 liradan 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor. Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan ramazan ayında vatandaşlarımızı az da olsa aldatmaya kalkan, fırsatçılık yapan işletmelerimizi bu konuda uyarıyoruz. İdari işlemlerimizi en üst rakamdan değerlendireceğiz."

Menteşe, mağduriyet yaşayan vatandaşların Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya e-Devlet üzerinden şikayetlerini iletebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Ramazan Öncesi Fiyat Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı
Süper Lig’e geri dönüşü muhteşem oldu Kramer’den 88. dakikada hayati bir gol Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı

13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 13:59:41. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Ramazan Öncesi Fiyat Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.