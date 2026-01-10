İstanbul'da Sağanak ve Rüzgar Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Sağanak ve Rüzgar Uyarısı

10.01.2026 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, yarın beklenen sağanak ve kuvvetli rüzgar için vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

İstanbul Valiliği, kentte yarın etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman fırtına (50-75 kilometre/saat), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sağanak ve Rüzgar Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi
Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

00:53
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
00:29
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
23:58
Tump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
23:54
Fidan’dan dikkat çeken çıkış: ’’Trump’ın Maduro’ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..’’
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: ''Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..''
23:43
Tedesco, Okan Buruk’a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
22:32
Suriye ordusu Halep’te YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 02:05:17. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sağanak ve Rüzgar Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.