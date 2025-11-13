Saç ektirip diş yaptıran İngiliz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Saç ektirip diş yaptıran İngiliz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

Saç ektirip diş yaptıran İngiliz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti
13.11.2025 13:54
İngiliz vatandaşı Mentor Rama, İstanbul'da saç ekimi ve diş tedavisi Arnavutluk uyruklu İngiliz vatandaşı Mentor Rama, İstanbul'da yaptırdığı saç ekimi ve diş tedavisinden sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Rama, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Rama'nın cenazesi otopsi işlemlerinden sonra ülkesine gönderilirken polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. hayatını kaybetti.

Arnavutluk uyruklu İngiliz vatandaşı Mentor Rama, geçtiğimiz hafta saç ekimi için Türkiye'ye geldi. İstanbul Fulya'da bir klinikte saç ektiren Rama, Şisli'de bir otele yerleşti. Rama, ertesi gün diş tedavisi için Ayazağa'da bir diş kliniğinde işlem yaptırdı.

İŞLEMLERDEN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Otele döndüğünde rahatsızlanan Rama hastaneye kaldırıldı. Rama, yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 Kasım günü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Saç ektirip diş yaptıran İngiliz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Rama'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, aileye teslim edilerek ülkesine götürüldü.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Saç ektirip diş yaptıran İngiliz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Saç ektirip diş yaptıran İngiliz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti
