Saç ektirip diş yaptıran İngiliz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

Arnavutluk uyruklu İngiliz vatandaşı Mentor Rama, geçtiğimiz hafta saç ekimi için Türkiye'ye geldi. İstanbul Fulya'da bir klinikte saç ektiren Rama, Şisli'de bir otele yerleşti. Rama, ertesi gün diş tedavisi için Ayazağa'da bir diş kliniğinde işlem yaptırdı.

İŞLEMLERDEN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Otele döndüğünde rahatsızlanan Rama hastaneye kaldırıldı. Rama, yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 Kasım günü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Rama'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, aileye teslim edilerek ülkesine götürüldü.