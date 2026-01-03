İstanbul'da Şiddetli Lodos Ağaçları Devrildi - Son Dakika
İstanbul'da Şiddetli Lodos Ağaçları Devrildi

03.01.2026 16:44
Etkili lodos İstanbul'da birçok ağaç devirdi, araçlar zarar gördü ve deniz ulaşımında aksaklıklar yaşandı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle birçok ilçede devrilen ağaçlar araçlarda hasara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından etkisini gösteren kuvvetli lodos nedeniyle kentte birçok noktada ağaçlar devrildi.

Şişli Esentepe Mahallesi Harman-1 Sokağı'nda park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırıldı. Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Bakırköy'de, Zuhuratbaba Mahallesi'nde de bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Ağaç, belediye ekiplerince yolun kenarına alınırken araçta hasar meydana geldi.

Yeşilköy'de, bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek devrildi. Belediye ekiplerince yola düşen ağaç buradan kaldırıldı.

Güngören'de, Köyiçi Mahallesi'nde ağacın 2 otomobilin üzerine devrilmesi sonucu kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Kentte etkili olan şiddetli lodos ve fırtına deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu.

Şehir Hatları, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu.

Fırtına nedeniyle oluşan büyük dalgalar Sarıyer'de kıyıda park eden tekneleri savurdu. Bazı teknelerde hasar oluştu.

Kaynak: AA

