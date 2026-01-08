İstanbul'da Şiddetli Lodos ve Yağış Trafiği Felç Etti - Son Dakika
İstanbul'da Şiddetli Lodos ve Yağış Trafiği Felç Etti

08.01.2026 18:33
İstanbul'da, haftanın dördüncü gününde şiddetli lodos ve yağışın etkisiyle akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

Kentte mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu yağışla beraber Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, Hasdal-Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girişlerde araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 karayolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklı, TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında da yoğun trafik gözleniyor.

Trafik yoğunluğu ve yağışın da etkisiyle toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde kalabalık oluştu. Zaman zaman seferlerde de aksamalar meydana geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 74, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87 ölçüldü.

Kaynak: AA

