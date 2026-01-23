İstanbul\'da Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı. Saldırının ardından şüphelilerin kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayda kullanılan çalıntı araç bir hastane otoparkında terk edilmiş halde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir iş yerine yönelik gerçekleşen kurşunlama olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yürütülen saha çalışmalarında, iş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtları detaylı şekilde incelendi. Bir araç içerisinden iş yerine ateş açıldığı tespit edildi. Plaka bilgileri belirlenen aracın çalıntı olduğu ve sahte plaka kullandığı anlaşıldı. Araç bir hastane otoparkında terk edilmiş halde bulundu. Olaya karışan ve bağlantısı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği belirlendi. - İSTANBUL