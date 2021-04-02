İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

02.04.2021 18:15
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor, System.String[]

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentin pek çok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentin pek çok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hafta sonu alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, kent genelindeki semt pazarları, market, manav ve balık tezgahlarını hareketlendirdi.

Alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar nedeniyle Eminönü'nden Karaköy ve Eyüpsultan yönlerinde araç ve yaya trafiği oluşurken, yerli ve yabancı turistler de tarihi mekanları ziyaret edip, alışveriş yaptı.

Fındıkzade'de kurulan cuma pazarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Fatih Belediyesine bağlı zabıta ekipleri pazar girişinde vatandaşlara ateş ölçümü yaptı. Pazarda alışveriş yapan bazı vatandaşlar ve pazarcıların maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı gözlendi. Mesai saatinin bitmesiyle pazardaki kalabalık da arttı.

Toplu taşıma araçlarını kullananların sayısında da artış görülürken otobüs, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluştu. Özellikle Eminönü- Bağcılar tramvay hattındaki görevliler, vatandaşları sık sık maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, TEM'in hem Ankara hem de İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaynaklanan trafik yoğunluğu, TEM Elmalı Kavşağı'na kadar devam etti.

Pazar ve marketlerde hareketlilik yaşandı

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Beykoz Kavacık'ta her hafta kurulan semt pazarında ve civardaki marketlerde hareketlilik yaşandı.

Kısıtlama öncesi Beykoz'da son alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar, manav, balık tezgahı, kuruyemişçiler, fırınlar ve semt pazarlarını hareketlendirdi. Beykoz Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, pazarların kurulduğu alanların girişlerinde kontrol noktaları oluşturdu. Zabıta görevlileri vatandaşların alanlara girişlerinde ateş ölçümünü yaptı, maskesi olmayan vatandaşlar pazara alınmadı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

İstanbul, Eminönü, Zabıta, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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