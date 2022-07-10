Su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor - Son Dakika
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Su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor

10.07.2022 19:21

İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Haramidere'nin taşması sonucu su baskınına uğrayan çok sayıda ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Haramidere'nin taşması sonucu su baskınına uğrayan çok sayıda ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt'taki derenin taşmasından sonra Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde selin etkilediği ev ve iş yerlerindeki su tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AFAD, Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Esenyurt Belediyesi ve Polis Arama Kurtarma ekipleri, tahliyenin ardından iş yerleri ve evlerde temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Gece boyunca süren kuvvetli sağanak nedeniyle bodrum katta kalan aileler, su baskınları nedeniyle üst kattaki ailelerin evlerine sığınmıştı.

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Esenyurt'ta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı Esenyurt'ta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı Etkili olan yağışta bazı ev ve iş yerlerini su bastı Etkili olan yağışta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor - Son Dakika

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