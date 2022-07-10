Su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor

İstanbul 'da kuvvetli sağanak sonrası Haramidere'nin taşması sonucu su baskınına uğrayan çok sayıda ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Etkili olan yağışta bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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