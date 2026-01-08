İstanbul\'da Suç Aklama Soruşturması: 3 Gözaltı

İstanbul'da suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması' suçuna yönelik İstanbul, Samsun, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Rize, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Manisa, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale ve Muğla olmak üzere 15 ilde salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 80 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Operasyon kapsamında Samsun'da 1'i kadın olmak üzere 3 kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin, Samsun Adliyesi'nden İstanbul Adliyesi'ne Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN