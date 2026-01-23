Taksiciler Türk Bayrağına Sahip Çıkıyor

İstanbul'da taksiciler, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Şişli Büyükdere Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce taksici, araçlarına koydukları ve ellerindeki Türk bayrakları ile konvoy oluşturdu.

Metrelerce uzayan taksi kuyruğunda sürücüler, korna çalarak Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Burada açıklama yapan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, "Aziz milletimizin ortak değeri, bağımsızlığımızın ve birliğimizin simgesi olan şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Türk bayrağının bu topraklar uğruna can veren şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayan Dündar, bu tür provokatif ve çirkin girişimlerin toplumun birlik ve beraberliğini asla zedeleyemeyeceğini ifade etti.

İstanbul'daki taksi camiası olarak ay yıldızlı bayrağa yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayacaklarını belirten Dündar, milli değerlere sahip çıkma kararlılığını vurguladı. Dündar, vatandaşları sağduyuya, birlik ve beraberliğe çağırdı.

Basın açıklamasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra araçlarına binen taksiciler, konvoy halinde Şişli Büyükdere Caddesi'nden Beşiktaş Barbaros Meydanı'na ilerledi. Karaköy güzergahını takip eden konvoy, Taksim Tüneli'nde sona erdi.