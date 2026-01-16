İstanbul'da Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
İstanbul'da Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı

16.01.2026 09:19
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda tefecilik yapan 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 5 ilde, örgütlü şekilde tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütlü şekilde tefecilik yapan şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı. Bu sabah İstanbul merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

