İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri il genelinde daha önceden belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, System.String[]
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri il genelinde daha önceden belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri aralarında ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü'nün de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne(TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde daha önceden belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel tim polisleri de katılırken, adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Esenler'de bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katına giren polis ekipleri Ezilenlerin Sosyalist Partisi(ESP) Eş Genel Başkanı olduğu öğrenilen Şahin Tümüklü'yü gözaltına aldı. Bir süre adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Haseki Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- İstanbul
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eş Zamanlı Operasyon, Terörle Mücadele, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 04:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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