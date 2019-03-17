Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Tırda 29 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

İstanbul'da Tırda 29 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

1 saat önce

İstanbul Silivri'de polisin 29 ton kaçak akaryakıt ele geçirdiği tıra düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Silivri'de polisin 29 ton kaçak akaryakıt ele geçirdiği tıra düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul dışından kaçak akaryakıt getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 18 Şubat günü Silivri'de seyir halinde olduğu ve kaçak akaryakıt taşıdığı belirlediği tıra operasyon düzenledi. Operasyonda tır sürücüsü H.E. gözaltına alınırken, 24 adet fiber tanka doldurulmuş satışa hazır vaziyette "10 numara yağ" olarak tabir edilen 29 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. 19 Şubat günü adli makamlara sevk edilen sürücü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, operasyon anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Silivri, İstanbul, Güncel
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