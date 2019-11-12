İstanbul'da trafik kazası: 2 yaralı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yerinin yanında bulunan inşaat şantiyesinde çalışanlar, kazanın ardından yaralıların araçtan çıktığını ve yeşillik alana bazı maddeler sakladıklarını polis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydınlı kavşağında Barış B'nin kullandığı 34 NK 3974 plakalı araç, bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü ve araçta bulunan Gökhan D. yaralandı.

İstanbul Pendik 'te bir aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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