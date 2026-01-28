İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 85 - Son Dakika
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 85

İstanbul\'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 85
28.01.2026 18:44
İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Kentte mesainin bitmesiyle artan trafik nedeniyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de trafik yoğun seyrediyor. Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 karayolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğunluk yaşanırken, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar da hafif yoğunluk gözleniyor.

TEM Kavacık'tan Anadolu yönünde başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar uzanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye-Ataşehir ve Ataşehir-Sancaktepe arasında yoğunluk gözleniyor.

Yoğunluk nedeniyle metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 ölçüldü.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
