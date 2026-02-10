İstanbul'da Uyuşturucu Çetelerine Operasyon - Son Dakika
İstanbul'da Uyuşturucu Çetelerine Operasyon

10.02.2026 14:38
14 ilde düzenlenen operasyonda 69 Telegram grubu kapatıldı, 305 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında, mesajlaşma programları ile sosyal medya üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin iletişim kurduğu mesajlaşma uygulamasındaki 69 grup kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 305 şüphelinin yakalandığı operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, Telegram üzerinden kurulan kapalı ve açık gruplarda uyuşturucu ticareti yapılan 69 iletişim grubu, savcılığın talimatıyla yurt dışında bulunan şirketle iletişime geçilerek kapatıldı.

Şüphelilerin özel ve gizli üyelik sistemiyle oluşturdukları gruplar ve bu gruplardan paylaşılan mesajlaşmalara ulaşılan çalışmalarda, söz konusu grup ve kanallarda yönetici-moderatör olarak faaliyet gösteren şahıslar tespit edilirken, bu kişilerin farklı kanal veya gruplar üzerinden de aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları anlaşıldı.

Öte yandan, emniyet operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın, operasyon öncesi Vatan Yerleşkesinde polislere talimatlarda bulunması görüntüde yer aldı.

Yıldız, polislere hitaben yaptığı konuşmada, gençliği korumanın milletin istikbalini korumak olduğunu belirterek, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla sürdürdüğümüz mücadelemizde uyuşturucunun kökünü kazımaya kararlıyız. Attığınız her adım gençliğimizin umudu, zehir tacilerinin ise korkulu rüyasıdır. Bu şehirde zehir tacirlerine geçit yok. Suçtan beslenen hiçbir yapıya yer yok. Bir gencimizi bile kaybetmeye tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.

Başsavcılığın açıklaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve özendirme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma yapıldığı belirtilmişti.

Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının, polisiye tedbirlerden kaçmak amacıyla anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştıkları vurgulanan açıklamada, söz konusu grup ve kanallarda yönetici/moderatör olarak faaliyet gösteren kişilerin, farklı kanal veya gruplar üzerinden de aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıklarının anlaşıldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, 346 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli 14 il ve 35 ilçede, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

Operasyonda 305 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu grup ve kanalın erişim engeli ve kapatılmasıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Operasyon, Telegram, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
