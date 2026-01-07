İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi görevlileri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Güngören ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adres ve araçlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 zanlıyı yakaladı.

Aramalarda, 1 milyon 252 bin uyuşturucu etken maddeli sentetik ecza hapı, 1 milyon 800 bin doluma hazır boş kapsül ilaç kutusu, 517 kilo 800 gram katkı maddesi ve uyuşturucu hap üretiminde kullanılan 5 makine ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına götürüldü. Savcılık, şüpheli Ö.E'yi. tutuklanması, A.B.C'yi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ö.E'nin tutuklanmasına, A.B.C'nin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.