İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
10 dakika önce
İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:45 Kaynak: AA
'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 35 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Esenler
ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda, "Koçbaşı" ile bazı adreslerin kapıları kırılarak arama yapıldı.
Gözaltına alınan 35 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
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