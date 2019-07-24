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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda, 92 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda, 92 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şüphelinin batı illerinden getirdikleri uyuşturucu maddeyi Büyükçekmece'de depoladıkları, buradan kent geneline ve yurt dışına dağıtım yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresi sık sık değiştirdiklerini tespit etti.
Jandarma ekipleri, Beylikdüzü'nde bulunan ve uyuşturucuyu taşımak amacıyla kullanılan tır çekicisine operasyon düzenledi.
Dedektör köpeği "Vadi"nin de katıldığı aramada, şoför mahallinin arka kısmında bulunan yatağın altındaki özel bölmede, 92 kilogram eroin ele geçirildi. Araçtaki İ.Ö. ve M.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Beylikdüzü, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:12 Kaynak: AA
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