İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Ümraniye'de düzenlenen operasyonda 20 kilogram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ümraniye'de düzenlenen operasyonda 20 kilogram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin eden bir şüphelinin dağıtım yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, şüphelinin Ümraniye Esentepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, evdeki 2 şüpheli gözaltına aldı. Adreste dedektör köpek "Atak"ın da katıldığı aramada çeşitli yerlere gizlenmiş 20 kilogram kokain, şişe içinde amonyak çözelti, ruhsatsız tabanca ile 3 tabanca şarjörü, hassas terazi, kokaini kalıp haline getirmek için kullanılan pres makinesi, 2 baskı kalıbı, 2 hidrolik kriko ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Mutfak dolabında bulunan amonyak çözeltinin, toz kokaini taş kokain haline getirmek için kullanıldığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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