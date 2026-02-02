İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 85 Kilo Ele Ge geçti

İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonunda 85 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde bir adrese ve araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce yapılan aramalarda 85 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 310 lira ele geçirildi.