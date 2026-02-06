İstanbul'da Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu

06.02.2026 19:03
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı, 19'u tutuklandı.

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Ali Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan, aralarında Ali Kaya'nın da bulunduğu şüphelilerden 19'u tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Operasyon

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Ali Kaya'nın da aralarında olduğu 21 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

