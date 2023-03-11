İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli - Son Dakika
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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

11.03.2023 07:11
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Kent genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Kent genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy- Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Maltepe-Adalar seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli - Son Dakika
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