İstanbul'da yağmurdan sonrası denize çöp aktı - Son Dakika

İstanbul'da yağmurdan sonrası denize çöp aktı
09.10.2020 09:57
İstanbul'da yağmurdan sonrası denize çöp aktı Boğaza dökülen Küçüksu deresi yağmurdan sonra çöpe teslim oldu.
İstanbul'da yağmurdan sonrası denize çöp aktı
İSTANBUL - Boğaza dökülen Küçüksu deresi yağmurdan sonra çöpe teslim oldu. Yağmur sonrası dereden boğaza çamur aktı. Küçüksu Deresinin içler acısı hali havadan görüntülendi.
Küçüksu Deresi, geçtiğimiz yıllarda ıslah edilmişti. Yağmurdan sonra derenin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Dere çöplere teslim olurken boğaza çamur akması dikkat çekti. Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisinin olduğu bölgeden başlayarak İstanbul Boğazı ile birleşme noktasına kadar olan bölümün çamur aktığı ve çöp tabakası ile kaplandığı görüldü.
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