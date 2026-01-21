İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

21.01.2026 23:32
Burak Soylu ve Cihan Şanlı, yasa dışı bahis suçlamasıyla tutuklandı, Yavuz Basav adli kontrolle serbest.

İstanbul'da, yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri, şirketlerinin banka hesaplarıyla yüklü miktarda para transferi yaparak suç gelirini akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Burak Soylu ve Cihan Şanlı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "suçtan elde edilen mal varlığının aklanması", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Basav'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan Soylu ve Şanlı tutuklanmaları, Basav ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Burak Soylu ve Cihan Şanlı'nın tutuklanmasına, Yavuz Basav'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Basav'ın, yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri, MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda tespit edilmişti.

Zanlıların, yönetim kurulunda bulundukları şirketlerin banka hesaplarıyla kaynağı belirsiz ve yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri, bunları belirli bir organizasyon ve hiyerarşik yapı içerisinde yürüttükleri, paranın izini sürmeyi zorlaştırarak üçüncü kişilerin hesaplarından nakit çekimle sisteme dahil ettikleri, bu yolla suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları belirlenmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramalarda, 1 milyon 600 bin lira ile 13 bin dolar ele geçirilmişti.

Ayrıca, Soylu, Şanlı ile Basav'ın banka hesaplarında bulunan 3 milyar liraya el konulduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA

