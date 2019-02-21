Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yoğun Sis

İstanbul'da Yoğun Sis

1 saat önce

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

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İstanbul'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Avrupa yakasının başta Silivri olmak üzere Selimpaşa, Kumburgaz ve Büyükçekmece'de görüş mesafeleri 5 metreye kadar indi.

Yoğun sisten dolayı sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, binalar neredeyse görünmez hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:28 Kaynak: AA

Silivri, Avrupa, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel
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