İstanbul'da Yoğun Sis
1 saat önce
İstanbul'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
İstanbul
'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Avrupa
yakasının başta Silivri
olmak üzere Selimpaşa
, Kumburgaz
ve Büyükçekmece
'de görüş mesafeleri 5 metreye kadar indi.
Yoğun sisten dolayı sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, binalar neredeyse görünmez hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:28 Kaynak: AA
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