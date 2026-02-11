İstanbul'da Yol Verme Kavgası: 3 Gözaltı - Son Dakika
İstanbul'da Yol Verme Kavgası: 3 Gözaltı

11.02.2026 15:19
Bağcılar'da motosiklet sürücüsüne yol verme kavgasında darbeden 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar'da yol verme tartışması nedeniyle motosiklet sürücüsünü darbeden 3 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarında paylaşılan trafikte yol verme tartışmasıyla ilgili görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.

Çalışmalarda, Parseller Yıldıztepe Caddesi'nde bir araç sürücüsü ile araçta bulunan iki yolcunun duraklama yaparak motosiklet sürücüsüyle tartıştığı, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine motosiklet sürücüsünü darbettikleri belirlendi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen araç sürücüsü C.U. (46) ile T.U. (56) ve R.U. (54) yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari para cezası uygulanan şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan darp, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

