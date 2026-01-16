İstanbul'da Zehir Tacirlerine Operasyon - Son Dakika
İstanbul'da Zehir Tacirlerine Operasyon

İstanbul\'da Zehir Tacirlerine Operasyon
16.01.2026 10:07
Avcılar'da zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, güvenlik kameraları ele geçirildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde şüpheli kişilerin kaçarak sığındığı bir eve düzenlenen operasyonda, 10 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Zehir tacirlerinin, saklandıkları eve ve sokaklara kameralı güvenlik sistemi kurdukları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Yeşilkent Mahallesindeki bir sokak içerisinde şüpheli hareketlerde bulunan kalabalık bir grubu takibe aldı. Birden fazla kişinin yer aldığı kalabalık polisi görünce kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Sokakta bir eve giren grup saklanmaya çalışırken, emniyet ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında kapıyı elektrikli koçbaşıyla açan ekipler, kimlik bilgileri tespit edilen E.K., A.S., U.E.T., Y.A., E.S., M.S., M.K., F.M., B.G. isimli şüpheliler ile yaşı 18'den küçük A.A. adlı küçük çocuk da dahil 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan araştırmada ise 14,09 gram narkotik madde ele geçirildi.

Çalışmasını genişleten ilçe polisi, ev ve çevresindeki kontrollerde, narkotik maddelerin yakılarak imha edilmeye çalışıldığını belirledi. Evin dış cephesine monte edilen ve içerideki monitör ile izlenen 9 güvenlik kamerası ise dikkati çekti. Bina içerisindeki bir odada canlı izleme yapılan güvenlik kamera sistemi kuran uyuşturucu satıcılarının, bina çevresinde farklı sokak ve caddeleri görecek şekilde kurulan 9 ayrı güvenlik kameraları ile binaya ve sokaklara giren çıkanı ve geleni gideni nöbetleşe izledikleri tespit edildi. Kameralar ve görüntü izleme sistemleri polis ekipleri tarafından sökülerek muhafaza altına alındı.

Operasyon sırasında yakalanan şüphelilerden E.K., A.S. ve U.E.T. isimli kişilerin, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. İfade işlemlerinin ardından dün "TCK 188" suçundan adli makamlara sevk edilen Y.A., E.S., M.S., M.K., F.M. ve B.G. isimli zanlılar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, yaşı 18'den küçük A.A.'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Öte yandan zehir tacirlerinin, geleni gideni izlemek için saklandıkları eve ve sokaklara kameralı güvenlik sistemi kurdukları görüntüleri ortaya çıktı. Zanlıların, baskın sırasında uyuşturucu maddeleri yakarak imha etmeye çalıştıkları da belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, İstanbul, Avcılar, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İstanbul'da Zehir Tacirlerine Operasyon - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da Zehir Tacirlerine Operasyon - Son Dakika
