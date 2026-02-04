İstanbul'da Zehirlenme Davası - Son Dakika
İstanbul'da Zehirlenme Davası

04.02.2026 17:42
Tatil için İstanbul'da yaşamını yitiren ailenin ölümüne neden olanlar hakkında iddianame hazırlandı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde böcek ilacı zehirlenmesi sonucu yaşamlarını yitirdikleri ortaya çıkan anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve çocukları Kadir Muhammet ile Masal'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak, Muhammed Moeen Ud Dın Chıstı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" ve Rustemsha Batyrov hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan iddianame hazırlandı.

9 Kasım 2025'te Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek ölen anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve çocukları Kadir Muhammet ile Masal'ın ölümüyle ilk önce gıda zehirlenmesi üzerinde durulmuş ve midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe işletmecisi tutuklanmıştı. Ancak daha sonra ölümün oteldeki böcek ilaçlaması sonucu gerçekleştiği Adli Tıp Raporu ile belirlenmişti. Bunun üzerine Laleli'deki Harbour Suites Old City Hotel sorumluları ile ilaçlamayı yapan ve ilaçlama şirketi sorumluları tutuklanmıştı. Adli Tıp tespiti üzerine midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe işletmecisi tahliye edilirken, diğer 6 şüphelinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma da tamamlandı. Tutuklu şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak, Muhammed Moeen Ud Dın Chıstı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" ve Rustemsha Batyrov hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan iddianame hazırlandı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: ANKA

Zehirlenme, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Tatil, Olay, Son Dakika

