İstanbul'daki kaymakamlar AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul'da görev yapan bazı kaymakamlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kentteki bazı kaymakamlar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın çektiği "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile Keyfi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Çakıcı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldığını gösteren fotoğrafı seçti.

Kaymakam Çakıcı, "Yılın Kareleri" oylamasını yapan Anadolu Ajansına teşekkür ederek, bu yıl da çarpıcı kareler olduğunu söyledi.

"Gazze: Açlık" kategorisine değinen Çakıcı, "Orada çocuklarımızın çektiği açlıkla ilgili bir fotoğrafı seçtim. Allah Filistin halkına ve İslam ümmetine yardım etsin. Gerçekten çok kötü bir durum." dedi.

"Bazı karelerde hüzünlendik bazı karelerde tebessüm ettik"

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası", "Portre" kategorisinde ise Hasan Belal'in "Mehmet Ağa" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Yıldız, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın Gazze'ye havadan insani yardım malzemelerinin indirildiği anları gösteren fotoğrafını tercih etti.

Gazze'de 2025 yılında büyük acılar yaşandığını dile getiren Yıldız, "Bazı karelerde hüzünlendik bazı karelerde tebessüm ettik ama 2025'i acısıyla, tatlısıyla bir kez daha hatırlamış olduk. 2026 yılında ve takip eden yıllarda Anadolu Ajansımız, köklü ajansımız, bundan böyle daha tebessüm ettiren resimleri bize göstermek durumunda kalır diyoruz. Acıların olmadığı, Filistin'deki, Gazze'deki açlığın olmadığı, dünyadaki bütün milletlerin ama özellikle Müslüman coğrafyasındaki maalesef açlığa, yoksulluğa mahkum edilmiş, savaşın ortasında kalmış bütün din kardeşlerimizin refaha erdiği, barış ve huzurun olduğu bir yıl olsun diliyorum." diye konuştu.

Yıldız, güzel kareler arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Anadolu Ajansının köklü bir gelenek haline getirdiği 'Yılın Kareleri'nin iki güzel tarafı var. Hem bize geçen yılın komple bir muhasebesini sunuyor hem de geleceğe nasıl bakacağımıza ışık tutuyor. Anadolu Ajansımıza da daha nice on yıllarda, yüzyıllarda başarılı hizmetler diliyorum." dedi.

"Anadolu Ajansı, Türk milletinin göz bebeği olmaya devam edecektir"

Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Havayolu" fotoğraflarına oy verdi.

Yavuz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldığı anı gösteren fotoğrafı tercih etti.

Yavuz, Türk basın tarihinin en köklü ve saygın kurumlarından biri olan AA'nın Milli Mücadele döneminden bugüne kadar özellikle mağdur ve mazlumların bulunduğu her yerde onların sesi olmaya özen gösteren bir kuruluş olduğunu söyledi.

AA'nın özellikle Gazze'deki olayları anbean sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya servis ederek, bu uğurda şehit veren bir kuruluş olduğunu ifade eden Yavuz, "2025 yılının en güzel fotoğraflarında da emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli, çok değerli fotoğrafları bize sundular. Anadolu Ajansı, tarihte olduğu gibi bugün de yine bütün ülkenin, bütün Türk milletinin göz bebeği olmaya devam edecektir. Bu uğurda şehadete gidenlerden Rabb'im razı olsun, Allan onlara rahmet eylesin. Emek veren tüm çalışanların yüreklerine sağlık." ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ajansı ülkemizin en güvenilir, en geniş ağına sahip bir ajanstır"

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Şahin, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuğın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anı gösteren fotoğrafı seçti.

Şahin, oylamaya ilişkin, "Öncelikle Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Böyle bir yılın fotoğraflarla değerlendirilmesine yardımcı oluyor. Birçok olayı yaşadık ama bu sayede fotoğraflarla yeniden hatırladık. Çok fotoğraf vardı, seçmekte zorluk çektim. Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum, yaşananların hafızada kalması için böyle bir çalışma yaptığı için. Acı dolu kareler de vardı, güzel doğa fotoğrafları, doğal yaşama dair fotoğraflar da vardı, teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı ülkemizin en güvenilir, en geniş ağına sahip bir ajanstır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bakarken hüzünlenilen, o günlere yeniden gidilen fotoğrafları gördük"

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin Sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Pedro Pascual'ın "Beyhude", "Günlük Hayat"ta Nurettin Boydak'ın "Rengarenk", "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Güney, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın Gazze Şeridi'nde gıda krizinin giderek derinleştiği anı resmeden fotoğrafı seçti.

Güney, Anadolu Ajansının geleneksel hale getirdiği "Yılın Kareleri" oylamasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bakarken hüzünlenilen, o günlere yeniden gidilen fotoğrafları gördüklerini dile getirdi.

Çevreyle ilgili dikkati çeken ve çarpıcı karelerin de fotoğraflar arasında yer aldığını belirten Güney, bu fotoğrafların yapılması gerekenleri insana hatırlattığını söyledi.

AA'nın ülkenin gururu ve vicdanların sesi olan bir haber ajansı olduğunu vurgulayan Güney, Gazze'de katledilen binlerce insanın yaşadıklarına rağmen, dünyada "çok büyüğüz" diyen bazı basın organları ve ajansların bir kare bile paylaşamadığını belirtti.

Güney, buna karşılık AA ve TRT başta olmak üzere haber alma hakkını kendi hayat hakkından vazgeçerek insanlara duyuran, bu uğurda şehitler veren basın kuruluşlarının bulunduğunu belirterek, onları bir kez daha rahmetle andığını dile getirdi.

"Çocukların boş tencerelerle yemek peşinde koşmaları dramatik bir fotoğraftı"

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen", "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Tiryaki, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıltıldığı anları göstere fotoğrafı seçti.

Tiryaki, oylamaya ilişkin şunları kaydetti:

"Yılın en önemli fotoğraf karelerinden bir tanesi, neredeyse bir yüzyıl sonra komşumuz Suriye'ye demokrasi gelmesiydi. Halkın kendi yönetimine gelebilmesi çok önemli. O manada Şam'da, şehrin girişinde tankların üzerine çıkan vatandaşların olduğu kareyi ben çok başarılı buldum. Öte yandan Filistin topraklarında, Gazze'de, Batı Şeria'da insanlığın bittiği noktayı hep birlikte yaşamaktayız. İnsanlara zulümler yapılmakta ve hatta her geçen gün artmakta. Dünya toplumu, dünya devletleri olarak buna karşı çıkıyoruz. Orada insanlar yemeğe ulaşamıyorlar. Çocukların boş tencerelerle yemek peşinde koşmaları dramatik bir fotoğraftı. Filistin'de zulmün bir an önce sona ermesi temennisiyle o fotoğrafı seçtim. İklim değişikliğini hep birlikte yaşamaktayız. Ülkemizde flamingoların sayısında her geçen yıl azalma var. Bunların da Tuz Gölü'nde hep birlikte yaşam mücadelesi vermeleri, o flamingoların dansı da önemliydi."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.