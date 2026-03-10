İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti - Son Dakika
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul\'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti
10.03.2026 14:02
Kanye West'in 30 Mayıs'ta İstanbul'da vereceği konser için satışa çıkan 50 bin biletin 35 bini ilk 7 saat içinde satıldı. 35 bin TL'lik "elmas" kategorisi biletler ise dakikalar içinde tükendi.

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West'in 30 Mayıs'ta İstanbul'da vereceği konser büyük ilgi gördü. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek konser için satışa çıkan biletlerin önemli bölümü saatler içinde tükendi.

7 SAATTE 35 BİN BİLET SATILDI

Dünyanın en tanınmış rap müzisyenlerinden Kanye West, 30 Mayıs 2026'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahneye çıkacak. Ünlü sanatçının Türkiye konseri için satışa sunulan 50 bin biletin büyük bölümü kısa sürede tükendi.

Organizatörlerin paylaştığı bilgilere göre bilet satışlarının başlamasının ardından ilk 7 saat içinde 35 bin bilet satıldı. Bu rakamın, Türkiye'de konser veren yabancı bir sanatçının ilk günde ulaştığı en yüksek bilet satışlarından biri olduğu belirtildi.

İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

EN PAHALI BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ

Konser için satışa çıkarılan bilet fiyatları 5 bin 400 liradan başlıyor. Farklı kategorilerde 7 bin 200 TL ve 18 bin TL'lik bilet seçenekleri de bulunurken, en yüksek fiyatlı biletler "elmas" kategorisinde yer aldı.

35 bin TL'den satışa sunulan bu özel kategori biletlerinin ise dakikalar içinde tükendiği öğrenildi. Organizasyonda 50 binden fazla müzikseverin stadyumda Kanye West'i izlemesi bekleniyor.

İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

Son Dakika Müzik İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti - Son Dakika

