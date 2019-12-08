İstanbul'daki sahte içki operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Kagˆıthane ve U¨sku¨dar'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Kagˆıthane I·lc¸e Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, 24 Kasım'da C¸eliktepe Mahallesi C¸elebi Mehmet Caddesi'ndeki bir adreste sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adresi takibe alan polisler, Ali K'yi (49) 15 lira kars¸ılıgˆında yarım litre pet s¸is¸e ic¸erisinde sahte içki satışı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

Adreste yapılan aramada sahte bin 694 şişe votka, bin 35 şişe viski, bidon ic¸erisinde 25 litre votka, ruhsatsız tabanca, 150 fis¸ek ile 3 bin 575 lira ele geçirildi.

İkametin kira kontratında adı gec¸en Haldun Arif K. de (40) gözaltına alındı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 29 Kasım'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında şüphe üzerine durdurduğu araçta 25 şişe bandrolsu¨z ve faturasız sahte ic¸ki buldu. Araç sürücüsü Olcay K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali K. ve Haldun Arif K. adli kontrol şartıyla, Olcay K. ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.