İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandı

27.05.2022 16:13

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren zanlı tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında takip edilen aracı İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, 3 paket halinde 254,88 gram metamfetamin, uyuşturucu hap, uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü U.A, emniyete götürüldü.? İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandı
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandı
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandı
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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