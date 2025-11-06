İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Lüleburgaz'da 'Rezonans' Gösterisiyle Büyüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Lüleburgaz'da 'Rezonans' Gösterisiyle Büyüledi

06.11.2025 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Opera ve Bale Festivali çerçevesinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Rezonans' adlı modern dans gösterisini Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde sahneledi. Gösteri, izleyenlerden yoğun ilgi gördü ve sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

(KIRKLARELİ) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "Rezonans" adlı modern dans gösterisi ile Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde (LYSA) sahne aldı.

Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında 5 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de Cahit Irgat Salonu'nda sahnelenen "Rezonans" gösterisini Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Lüleburgaz Belediyesi Başkanvekili Tamer Ermut, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile yaklaşık 700 kişi izledi.

Prömiyeri 2024 yılının Mayıs ayında yapılan gösteri, titreşim, uyum ve etkileşim gibi kavramları müzik, koreografi, ışık ve danslarla birleştirerek izleyicilere unutulmaz bir atmosfer sundu. Gösterinin ardından sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.

"Bu salon, bu seyirci ve bu imkanlar beni çok heyecanlandırdı"

Performansın ardından sahneye gelen İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'ndan çok etkilendiklerini aktararak, "Türkiye'nin değil, bence dünyada da sayılı hareket kabiliyetine sahip bir topluluğu izledik. Yılda yaklaşık 300 bin seyirciye canlı ulaşıyoruz ve yaklaşık 25 şehri dolaştık geçen sene. Trakya'da, içinde orkestra çukuru olan tek noktadayız. Bundan sonra, bir Barok eserle ve bunu orkestra çukurunu kullandığımız şekilde daha büyük prodüksiyonlarla buraya gelmek istiyorum. Çünkü gerçekten cumhuriyetimizin bize verdiği en büyük hediye bu tür kurumlarımızın halka gelebilmesi. Bu salon, bu seyirci ve bu imkanlar beni çok heyecanlandırdı" diye konuştu.

Gecenin sonunda Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Lüleburgaz Belediye Başkanvekili Tamer Ermut sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

Devlet Opera Ve Balesi, Lüleburgaz, İstanbul, festival, etkinlik, sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Lüleburgaz'da 'Rezonans' Gösterisiyle Büyüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih verildi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak Tarih verildi! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak
Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak Bakımevinden valiz dolusu para çıktı Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak! Bakımevinden valiz dolusu para çıktı
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye’nin Gazze’de olmasına karşı çıktı Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı
BBP lideri Mustafa Destici’den Demirtaş itirazı BBP lideri Mustafa Destici'den Demirtaş itirazı
Fenerbahçe’nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu
Derbiden günler sonra ortaya çıktı Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar

12:06
Ecevit’i anan Kılıçdaroğlu’nu topa tuttular
Ecevit'i anan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttular
11:33
Taraftarlar heyecanlı Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi
11:19
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
11:03
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
10:59
Bakan Şimşek’ten vergi ve harçlar için indirim sinyali: Konu gündemimizde
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlar için indirim sinyali: Konu gündemimizde
10:55
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor İşte konuşulan rakamlar
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 12:12:07. #.0.4#
SON DAKİKA: İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Lüleburgaz'da 'Rezonans' Gösterisiyle Büyüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.