İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Lüleburgaz'da 'Rezonans' Gösterisiyle Büyüledi

(KIRKLARELİ) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "Rezonans" adlı modern dans gösterisi ile Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde (LYSA) sahne aldı.

Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında 5 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de Cahit Irgat Salonu'nda sahnelenen "Rezonans" gösterisini Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Lüleburgaz Belediyesi Başkanvekili Tamer Ermut, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile yaklaşık 700 kişi izledi.

Prömiyeri 2024 yılının Mayıs ayında yapılan gösteri, titreşim, uyum ve etkileşim gibi kavramları müzik, koreografi, ışık ve danslarla birleştirerek izleyicilere unutulmaz bir atmosfer sundu. Gösterinin ardından sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.

"Bu salon, bu seyirci ve bu imkanlar beni çok heyecanlandırdı"

Performansın ardından sahneye gelen İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'ndan çok etkilendiklerini aktararak, "Türkiye'nin değil, bence dünyada da sayılı hareket kabiliyetine sahip bir topluluğu izledik. Yılda yaklaşık 300 bin seyirciye canlı ulaşıyoruz ve yaklaşık 25 şehri dolaştık geçen sene. Trakya'da, içinde orkestra çukuru olan tek noktadayız. Bundan sonra, bir Barok eserle ve bunu orkestra çukurunu kullandığımız şekilde daha büyük prodüksiyonlarla buraya gelmek istiyorum. Çünkü gerçekten cumhuriyetimizin bize verdiği en büyük hediye bu tür kurumlarımızın halka gelebilmesi. Bu salon, bu seyirci ve bu imkanlar beni çok heyecanlandırdı" diye konuştu.

Gecenin sonunda Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Lüleburgaz Belediye Başkanvekili Tamer Ermut sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti.