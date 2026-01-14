İstanbul Doğalgaz Santrali'ne Yeni Üniteler - Son Dakika
İstanbul Doğalgaz Santrali'ne Yeni Üniteler

İstanbul Doğalgaz Santrali\'ne Yeni Üniteler
14.01.2026 11:41
İstanbul Doğalgaz Santrali'nde 2 yeni ünite ile verimlilik %40 artacak, yıllık 150 milyon $ tasarruf sağlanacak.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gazdan elektrik üreten İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali'nde 9 üniteye ilave 2 modern ünitenin daha kurulmasıyla, verimliliğin minimum yüzde 40 artacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; doğal gazdan elektrik üreten İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali'nde 38 yıldır faaliyette olan 9 üniteye ilave olarak 2 modern ünite daha kurulacak. İlave edilecek yeni teknolojili üniteler sayesinde verimlilik minimum yüzde 40 artacak. 1350 megavat elektrik kurulu gücüne sahip olan santral, 1988 yılında üretime başladı. Aradan geçen 38 yılda teknolojisinin eskimesi ve veriminin düşmesi nedeniyle elektrik üretim maliyetlerinde artış meydana geldi. Bakım ve rehabilitasyon çalışmalarında ihtiyaç duyulan malzemelerin de daha zor tedarik edilmesi sebebiyle son teknoloji ünitelerin mevcut ünitelere ilave edilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Bu doğrultuda mevcut santral sahasına, ulusal şebeke bağlantı imkanlarını ve altyapısını da kullanmak suretiyle 800-900 megavat elektrik kurulu gücünde yeni ünitelerin yapılması kararlaştırıldı. 6'sı gaz, 3'ü buhar olarak çalışan 9 eski üniteye ek olarak, 1'i gaz 1'i de buhar olan verimi yüksek son teknoloji üniteler kurulacak.

YILLIK 150 MİLYON DOLARLIK YAKIT TASARRUFU SAĞLANACAK

2029 yılının sonlarında devreye girmesi planlanan ünitelerle mevcutta yüzde 45 olan verim, 17 puanlık artışla minimum yüzde 62'e çıkacak. Böylece, mevcut santrala göre daha az doğal gaz tüketimi ve birim elektrik üretim maliyetinde azalma meydana gelecek. Yıllık 150 milyon dolarlık yakıt tasarrufu sağlanacak.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Doğalgaz Santrali'ne Yeni Üniteler - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul Doğalgaz Santrali'ne Yeni Üniteler - Son Dakika
