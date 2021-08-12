Üye Girişi
İstanbul Eczacı Odası'ndan vatandaşlara aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Eczacı Odası'ndan vatandaşlara aşı çağrısı Açıklaması

12.08.2021 16:36
İstanbul Eczacı Odası'ndan vatandaşlara aşı çağrısı Açıklaması, System.String[]

İstanbul Eczacı Odası, vatandaşlara aşılanması çağrısı yaparak, aşının kişisel korunmanın ötesinde toplum bağışıklığı için gerekli olduğunu bildirdi.

İstanbul Eczacı Odası, vatandaşlara aşılanması çağrısı yaparak, aşının kişisel korunmanın ötesinde toplum bağışıklığı için gerekli olduğunu bildirdi.

İstanbul Eczacı Odası açıklamasında, koruyucu aşıların faydaları değerlendirildiğinde, olası yan etkilerinin ihmal edilebilir düzeyde olduğu belirtilerek, önlenemeyen enfeksiyonlar nedeniyle kalıcı hasar oluşması ya da ölüm riskinin göze alınamayacak riskler olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, salgın durumunda aşılamanın kişisel korunmanın ötesinde toplum bağışıklığı için gerekli olduğu vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önceden sıkça karşılaşılan ama günümüzde salgın şeklinde kendini göstermeyen kızamık, kabakulak gibi hastalıkların görülmemesinin sebebi toplumda aşılama oranlarının yüksek olmasıdır. Örneğin, Türkiye'de kabakulak olgu sayısı 2005 yılında 20 bin iken aşılamanın yaygınlaşmasıyla 2017'de 419'a düşmüştür. Aşılanma oranları düşerse, salgınlar yeniden başlar ve daha da kötüsü ölümler görülmeye başlanır. Bu bilimsel gerçeğe örnek vermek gerekirse Sovyetler Birliği'nde 1989'da 839 difteri vakası varken, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından aşılama alt yapısının yok olması ile birlikte 1994'te 50 bin vaka ve 1.700 ölüm gözlemlenmiştir. Ülkemizde başarılı şekilde uygulanan aşılama programı ile aşıyla önlenen çocukluk çağı hastalıkları çok azalmış, salgınlar yok olmuştur."

"Kovid-19 salgının bitirilmesi için en kısa sürede aşılarınızı yaptırın"

Aşıların son derece güvenli olduğu vurgulanan açıklamada, "ABD'de her yıl 350 kişi banyodaki kazalar nedeniyle, 200 kişi yemek yerken nefes borusuna yemek kaçırarak, 40 kişi yıldırım çarpması sonucunda hayatını kaybetmektedir. Aşılama ile oluşabilecek komplikasyonlar bu rakamlardan kat kat daha azdır. Aşıların otizme neden olabileceği iddiası ise tamamen asılsızdır. Bazı aşıların içinde bulunan bir civa türevi (etil civa) beyne geçmez ve tamamı 4-9 gün içinde vücuttan atılır. Aynı civa türevi pek çok kozmetik üründe ve bazı göz damlalarında bile bulunmaktadır." bilgilerine yer verildi.

Açıklamada, aşıların içinde bulunan alüminyumun etkiyi artırması için aşıların içine konulduğu belirtilerek, bir insanın ömrü boyunca aşılar yoluyla aldığı alüminyum miktarının 4 miligram olduğu ve bebeklerin 6 aylık oluncaya kadar anne sütünden 10 miligram, formül mama ile besleniyorsa 40 miligram alüminyum aldığı aktarıldı.

Salgın yapabilen enfeksiyonlar söz konusu olduğunda aşı olma kararının bireysel bir karardan ziyade, toplum sağlığı için bir gereklilik olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"1960'lı yıllarda çiçek hastalığı yüzünden ortalama 2 milyon insan hayatını kaybetmiştir. 1966 yılında DSÖ tarafından başlatılan güçlü bir aşılama kampanyası ile 1978 yılında çiçek hastalığı tamamen yok edilmiştir. Çiçek aşısı bulunmamış olsaydı, günümüzde her yıl 5 milyondan fazla kişi çiçek hastalığından dolayı hayatını kaybedecekti. Sonuç olarak, aşılama sağlık alanında bilinen en etkili koruyucu yöntemdir. Günümüzde yaygın aşılama sayesinde milyonlarca insanın ölümü engellenebiliyor. Yeni Tip Koronavirüsün oluşturduğu Kovid-19 pandemisinin son bulmasının tek yolu etkin aşılama ile toplum bağışıklığının bir an önce sağlanmasıdır. Hem kendiniz, aileniz ve sevdiklerinizin korunması için hem de toplumsal bağışıklığın kazanılıp, Kovid-19 salgının bitirilmesi için en kısa sürede aşılarınızı yaptırın. Korunun ve koruyun."

COVIRAN Bereket, İstanbul, Türkiye, Kızamık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Eczacı Odası'ndan vatandaşlara aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rus öğrencinin ailesi Adli Tıp'ta gözyaşlarına boğuldu! Vücudu çürümeye başlamış 17:34 Rus öğrencinin ailesi Adli Tıp'ta gözyaşlarına boğuldu! Vücudu çürümeye başlamış Genç kızın telefonunu gasp eden şahsın utanmazlığı pes dedirtti! Polisi ikna etmeye çalıştı 17:23 Genç kızın telefonunu gasp eden şahsın utanmazlığı pes dedirtti! Polisi ikna etmeye çalıştı Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi 17:05 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
Şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'a darp soruşturması: Omuz ve saçından tuttum 16:57 Şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'a darp soruşturması: Omuz ve saçından tuttum Kahvede karşılaştı, kurşun yağdırdı! Ölen de öldüren de 70 yaşında 16:23 Kahvede karşılaştı, kurşun yağdırdı! Ölen de öldüren de 70 yaşında Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti 16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek 15:59 Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Kiralık ev arama bahanesiyle 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi operasyonla yakalandı 15:54 Kiralık ev arama bahanesiyle 158 bin liralık ziynet eşyası çalan 7 kişi operasyonla yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
Halimiz içler acısı! Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 10 basamak birden düştü Halimiz içler acısı! Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 10 basamak birden düştü         
17:49
Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir kötü haber de Valencia'dan! Antrenmana katılmadı Fenerbahçe'ye Pelkas'tan sonra bir kötü haber de Valencia'dan! Antrenmana katılmadı         
17:26
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor         
17:01
Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada         
16:36
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak         
16:07
Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar         
15:57
Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor         
15:27
Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi         
15:19
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Kardeşlerin arazi kavgası ölümle bitti! Silahı ateşleyen ağabey olay yerinden kaçtı Kardeşlerin arazi kavgası ölümle bitti! Silahı ateşleyen ağabey olay yerinden kaçtı         
15:12
Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı         
15:07
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi         
14:43
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu         
12:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 18:21:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Eczacı Odası'ndan vatandaşlara aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement