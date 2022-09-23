İlçe emniyet müdürlükleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katılımıyla başta Beyoğlu , Fatih ve Kadıköy olmak üzere birçok noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 'huzur uygulaması' yapıldı - Son Dakika

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