Son Dakika Haberleri: İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın alevli görüntüler
Son Dakika Güncel İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın alevli görüntüler - Son Dakika

İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın alevli görüntüler

6 saat önce

ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN (2) alevli görüntülerErsan SAN/ ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

İSTANBUL-ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN (2) alevli görüntüler

Ersan SAN/ ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Esenyurt, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede katı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

İstanbul-esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın alevli görüntüler

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:57 Kaynak: DHA
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