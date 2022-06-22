İSTANBUL-FAR HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL-FAR HIRSIZLARI KAMERADA

22.06.2022 11:13
İSTANBUL-FAR HIRSIZLARI KAMERADA

İSTANBUL'da park halindeki otomobillerin farlarını çalan hırsızlardan biri yakalandı.

İSTANBUL'da park halindeki otomobillerin farlarını çalan hırsızlardan biri yakalandı. Far çaldıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kartal, Ataşehir, Sancaktepe, Pendik, Maltepe ve Çekmeköy ilçelerinde  otomobillerin farlarını çalan hırsızlar, polisin takibiyle yakalandı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği Eren Y. (23)'ü gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 49 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin otomobillerin yanına giderek farları söktüğü, ardından geldikleri araçla kaçtığı görülüyor.

Görüntü dökümü: --------------------------Şüphelinin adliyeye sevki-Şüphelinin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamera görüntüsü


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Kaynak: DHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Sancaktepe, Maltepe, Güncel, Son Dakika

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