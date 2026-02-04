İstanbul Fashion Connection 2023 Başladı

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türk hazır giyim sektörünün dünyanın dört bir yanında tercih edilen güvenilir bir tedarikçi konumunda olduğunu vurgulayarak, "Günümüzde dünya sahnesinde kalıcı olmak, güçlü markalar yaratmakla, güven veren ürünler üretmekle mümkün." dedi.

Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliğini taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 9'uncusu başladı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen, Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonu olan fuar, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türkiye ekonomisinin 2024 ve 2025 yıllarında zorlu küresel koşullara rağmen büyümesini sürdürdüğünü ve büyümenin 21 çeyrektir devam ettiğini dile getirdi.

İhracatın 2025'te 273,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Ağar, "Hizmet ihracatına yönelik tahminlerimizle birlikte toplam ihracatımızın 396 milyar dolara ulaşarak rekorunu yenilemesini bekliyoruz." dedi.

Ağar, ihracattaki artışta hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün katkılarının önemine değinerek, sektörün 2025'te küresel ekonomik yavaşlama, sipariş hacimlerindeki daralma ve uluslararası ticarette artan belirsizliklere rağmen ihracatını 18,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştirdiğini ve net ihracatçı pozisyonunu da sürdürdüğünü kaydetti.

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün dünyada hızlı teslimat, esnek üretim, sürdürülebilirlik ve kalite gibi alanlarda öne çıktığını ifade eden Ağar, şunları söyledi:

"(Türk hazır giyim sektörü) Türkiye, dünyanın dört bir yanında tercih edilen güvenilir bir tedarikçi konumundadır. Ancak şu da bir gerçek ki, günümüzde dünya sahnesinde kalıcı olmak, güçlü markalar yaratmakla, güven veren ürünler üretmekle mümkün. Küresel ölçekte güçlü bir konum elde etmek ve bunu sürdürülebilir kılmak, Türk hazır giyim sektörünün tasarım, markalaşma ve yeşil dönüşüm alanlarına odaklanarak rekabet avantajı sağlamasıyla mümkün olacaktır. Biz de dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe, ihracatın finansmanından pazar çeşitlendirmeye, eğitimden markalaşmaya kadar özel sektörümüzle el ele yürüttüğümüz birçok faaliyetle sizleri desteklemeye, rekabet gücünüzü artırmaya devam ediyoruz."

"Şubat ayı başında olmamıza rağmen halihazırda 157 fuarı destek kapsamına aldık"

Ağar, 2025'te yaklaşık 33 milyar lira tutarında desteği ihracatçılara sunduklarını belirterek, bu yıl için toplam 45 milyar lira tutarında bir bütçe öngördüklerini söyledi.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün Bakanlık desteklerinden aktif şekilde faydalandığını görmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Ağar, "TURQUALITY Marka Destek Programı kapsamında sektörde faaliyet gösteren 37 firmamızın 37 markasını destekliyoruz. Yurt dışı fuarlar kapsamında sektöre yönelik olarak 2025 yılında 313 fuara katılımı destekledik. Bu yıl da henüz şubat ayı başında olmamıza rağmen halihazırda 157 fuarı destek kapsamına aldık." ifadelerini kullandı.

"Hazır giyim esnektir, kıvraktır, hareketlidir ve ilkleri yapan sektördür"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim sektörünün yapılan çalışmalarla güçlü bir fuar kazandığını belirterek, her yıl ortalama 30 bin ile 40 bin kişi arasında ziyaretçinin bu fuara geldiğini söyledi.

Fuarla birlikte hizmet sektörünün de olumlu etkilendiğine dikkati çeken Gültepe, "Hizmet sektörü zaten mal sektöründen daha iyi gidiyor. Bizim amacımız hem mal sektöründe hem de hizmet sektöründe orta vadede Türkiye'nin dünyada ilk 10 ülke arasına girmesidir." dedi.

Türkiye'nin üretimle büyümesini beklediklerini vurgulayan Gültepe, üretimden kopuk bir büyümenin kalıcı olamayacağını belirterek, kalıcı büyüme için üretim ve ihracatın çok daha güçlü şekilde desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Gültepe, hazır giyim sektörünün her zaman düştüğü yerden kalkabildiğini vurgulayarak, "Hazır giyim esnektir, kıvraktır, hareketlidir ve ilkleri yapan sektördür." değerlendirmesinde bulundu.

"Sekiz fuarda 3 bin 340 firmamızı 165'i aşkın ülkeden, 214 bin alıcı ile bir araya getirdik"

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan da fuarın moda endüstrisi adına gurur verici olduğunu belirterek, hazır giyim sektörünün köklü geleneklere ve ortak bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Fuarın uluslararası moda takviminde artık kalıcı bir yer edindiğini vurgulayan Paşahan, "Katılımcı profili ve artan küresel ziyaretçi ilgisiyle ihracat odaklı büyüme stratejimize katkı sağlıyoruz. IFCO ile İstanbul'u küresel moda merkezi yapma hedefi doğrultusunda önemli bir aşamayı geride bıraktık. Bugüne kadar düzenlediğimiz sekiz fuarda 3 bin 340 firmamızı 165'i aşkın ülkeden, 214 bin alıcı ile bir araya getirdik. Dokuzuncu IFCO'da ise katılımcı firmalarımızı beş kıtadan 30 bin alıcıyla buluşturuyoruz." dedi.

Paşahan, IFCO'nun geçen yıl prestijli fuar statüsüne alındığını hatırlatarak, Ticaret Bakanlığı'nın katılımcı firmalara metrekare başına 5 bin 400 lira destek verdiğini aktardı.

Sektörün yaşadığı sorunlara da değinen Paşahan, "Zor dönemlerde birlik ve dayanışma çok daha fazla anlam kazanıyor. İnşallah yeni dönemde de aynı birlik ve dayanışma ruhuyla yolumuza devam edeceğiz. Üreteni ödüllendiren, ihracatçıyı destekleyen ve rekabetçiliğimizi güçlendiren yapıyı daha da sağlamlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Birliği ile gümrük birliği sürecinin mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise fuarda emeği geçen herkese teşekkür ederek, makro düzeyde en önemli konulardan birinin Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gümrük birliği sürecinin mutlaka gözden geçirilmesi olduğunu söyledi.

Hazır giyim sektörünün geleceğe dönük çalışmalarında fuarın önemli bir bereket kaynağı olacağına işaret eden Bahçıvan, fuarın satın alma süreçlerinde de olumlu etki oluşturacağına inandığını dile getirdi.

7 Şubat Cumartesi akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın açılış kurdelesi, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve beraberindeki heyet tarafından kesilirken, açılışın ardından stantlar ziyaret edildi.