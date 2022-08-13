Fatih'te kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

13.08.2022 12:53
Fatih'te kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

İstanbul Fatih'te kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı yaklaşık 200 bin TL dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Fatih'te kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı yaklaşık 200 bin TL dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dolandırılan vatandaşa 200 bin TL değerinde altın ve dövizi iade edildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheli İbrahim H.G., Ayşe S.'yi yaklaşık 200 bin TL değerinde altın ve dövizini elden teslim alarak dolandırdı. Durumu fark eden Ayşe S., daha sonra polise giderek şikayetçi oldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda adresi tespit edilen İbrahim H.G., para ve altınlar ile birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim H.G. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından mağdur Ayşe S.'ye 200 bin TL değerinde altın ve dövizi teslim edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Fatih'te kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika
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