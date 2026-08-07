İstanbul Festivali’nde Rap ve Rock Aynı Gecede Buluştu

Rap müziğin güçlü anlatımıyla alternatif rock’ın yüksek enerjisini aynı programda bir araya getiren gece, iki ayrı konserle festival seyircisine geniş bir müzikal yolculuk sundu.

Sagopa Kajmer’den Sözlerin Öne Çıktığı Bir Konser

Gecenin ilk bölümünde sahneye çıkan Sagopa Kajmer, kendine özgü anlatımı, karanlık tınıları ve yıllara yayılan repertuvarıyla dinleyicilerini güçlü bir atmosferin içine çekti. “Baytar”, “Galiba”, “Terapi”, “Vasiyet”, “24” gibi parçalar festival alanında hep bir ağızdan söylendi.

Sanatçının ritimle sözü dengede tutan performansı ve sahnedeki sakin hakimiyeti, konser boyunca dikkati müziğin anlatısında topladı. Sagopa Kajmer, Türkçe rap’in farklı dönemlerini aynı sette buluşturan güçlü bir açılışa imza attı.

maNga Enerjiyi Zirveye Taşıdı

Sagopa Kajmer’in ardından sahneyi devralan maNga, alternatif rock, nu metal ve hip-hop etkilerini bir araya getiren karakteristik müziğiyle gecenin temposunu yükseltti. “Bir Kadın Çizeceksin”, “Cevapsız Sorular”, “Beni Benimle Bırak”, “Dünyanın Sonuna Doğmuşum” ve “Bitti Rüya” geniş bir dinleyici korosunun eşliğinde seslendirildi.

Grubun sahne hakimiyeti, güçlü ritim bölümü ve görsel prodüksiyonla birleşince Festival Park Yenikapı büyük bir rock buluşmasına dönüştü. Rap’ten rock’a uzanan gecenin iki performansı, İstanbul Festivali’nin çok sesli programını etkileyici bir finalle tamamladı.

Festival Devam Ediyor

İstanbul Festivali 7 Ağustos’ta Dolu Kadehi Ters Tut ve mor ve ötesi, 8 Ağustos’ta Tiësto, 9 Ağustos’ta Semicenk ve Yıldız Tilbe, 11 Ağustos’ta Edis ve Gülşen konserleriyle devam edecek.

Focus İstanbul Hakkında

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